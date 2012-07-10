«ЗАЗ» в І полугодии сократил производство легковых авто на 29%

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей «Запорожский автомобилестроительный завод» («ЗАЗ», г. Запорожье) в первом полугодии 2012 года сократил производство легковых автомобилей до 20 067 единиц с 28 305 автомобилей за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«ЗАЗ» сообщает, что экспорт автомобилей за отчетный период сократился до 7 963 единиц с 14 113 автомобилей в январе-июне 2011 года. В первом полугодии 2010 года предприятие произвело 15 950 автомобилей, а экспорт составил 8 556 единиц.

«Запорожский автомобилестроительный завод» приводит следующие данные о своем производстве за шесть месяцев 2012 года по выпускаемому модельному ряду: Lanos – 3 080 единиц (6 050 - в первом полугодии 2011 года), CHANCE – 2 928 единиц (12 444), Sens – 2 492 (2 681), VIDA - 5 029, А13 – 3 000 (1 323), ЗАЗ Forza – 1 322 (840), KIA – 1 224 (2 381), ТАТА – 140 (80), Ланос Фургон – 504 (372).

«ЗАЗ» также произвел в первом полугодии 2012 года 348 автобусов по сравнению с 41 автобусом за аналогичный период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «ЗАЗ» увеличил выпуск автомобилей на 33,9% по сравнению с 2010 г. – до 60 862 единиц.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех регионах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.