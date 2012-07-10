ЕС сохранил антидемпинговые пошлины на украинские бесшовные трубы

Европейский Союз сохранил действие антидемпинговых пошлин в отношении импорта украинских бесшовных труб.

Согласно пресс-релизу Еврокомиссии, которым располагает УНИАН, соответствующее решение Совета ЕС было принято в начале июля по результатам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер в отношении импорта бесшовных труб из Украины, России и Хорватии.

Кроме того, согласно сообщению, действие пошлин сохранено и на импорт бесшовных труб из России.

В отношении импорта труб из Хорватии действие пошлин отменено.

Напомним, что окончательные антидемпинговые пошлины составляют: для ОАО «Днепропетровский трубный завод» – 12,3%; ЗАО «Нико-Тьюб, Никопольський завод бесшовных труб» и ЗАО «Нижнеднипровский трубопрокатный завод» (оба принадлежат «Интерпайп») – 17,7%; ЗАО «Никопольский завод стальных труб ЮТиСТ» и всех других компаний – 25,7%.