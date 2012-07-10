Июньские продажи указывают на приближение стагнации авторынка Украины - аналитики

В июне продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 5%, что может свидетельствовать о «скором приближении стагнации авторынка», делают вывод аналитики информационно-аналитической группы AUTO-Consulting.

При этом, по данным AUTO-Consulting, июньские продажи легковушек превысили показатель аналогичного периода 2011 года на 13,5%.

Как сообщает группа, лидером украинского рынка по-прежнему является Hyundai, но его позиции пошатнулись на 6% по сравнению с маем. Снизились показатели и «ЗАЗ», даже несмотря на разворачивание продаж еще одной модели ЗАЗ Vida.

Третье место в июне сенсационно досталось моделям Toyota, которая наоборот прибавила в продажах 19% и опередила даже «АвтоВАЗ».

«Это впервые за всю историю украинского авторынка Toyota обгоняла Lada по продажам. Lada в июне потеряла почти 15% и это несмотря на активные продажи Lada Granta», - сообщает AUTO-Consulting.

За АвтоВАЗом следуют модели Kia, и Volkswagen, и только небольшой спад активности не позволил им обойти российского конкурента.

Улучшает свои продажи на украинском рынке и Renault, которой удалось опередить Skoda. Но самый стремительный рывок в лидирующей группе предпринял Ford, чьи продажи выросли в июне на 39%. Довольно стабильно держится Nissan, но противостоять такому мощному прессингу со стороны Ford в первом месяце лета он не смог.

Ситуация во второй «двадцатке» самых популярных брэндов характеризовал небольшой спад продаж по сравнению с предыдущим месяцем, за исключением Mitsubishi, Ssang Yong и Audi.

По информации AUTO-Consulting, в сегменте премиальных автомобилей появился новый лидер. Теперь им стал Audi благодаря мощному росту продаж. Mercedes-Benz отстал всего на один автомобиль, но формально он стал №2, а на третьем месте оказалась BMW.

«Дилеры Lexus опомнились после провала последних месяцев и сумели оторваться от Land Rover, но результаты все равно не позволяют им вмешаться в спор главных фаворитов рынка. Отметим, что в июне на 20% подросли и продажи Volvo», - сообщает пресс-релиз.

Среди китайских брэндов окончательно определилась тройка лидеров. Geely по-прежнему №1 с недосягаемым для конкурентов результатом, второе место стабильно у Chery, а вот третье место уже который месяц занимает Great Wall, притом начали хорошо продаваться не только внедорожники, но и легковые модели «Великой Стены».

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации «УкрАвтоПром», в 2011 году продажи новых легковых автомобилей в Украине увеличились на 22,4%, по сравнению с 2010 годом, до 207,453 тыс. штук, продажи новых автобусов увеличились на 34,8% – до 3,640 тыс. штук, а продажи новых коммерческих авто увеличились на 4,9% – до 19,797 тыс. штук.

Эксперты рынка ранее прогнозировали, что рынок на фоне слабого автокредитования в 2012 году сможет вырасти не более чем на около 10%, а в случае введения ввозных таможенных пошлин может сократиться на аналогичные 10%.

Как сообщало агентство УНИАН, ранее во вторник крупнейший украинский производитель легковых автомобилей «Запорожский автомобилестроительный завод» сообщил об уменьшении в первом полугодии 2012 года производства легковых автомобилей до 20 067 единиц с 28 305 автомобилей за аналогичный период 2011 года.

А днем ранее вторая по объемам производства автомобилей в стране - корпорация "Богдан" отрапортовала о сокращении за шесть месяцев выпуска легковых авто до 7 541 единицы, что на 21,8% меньше производства за аналогичный период 2011 года.