«Лугансктепловоз» опровергает заявления о перепрофилировании предприятия

ПАО «Лугансктепловоз» опровергает сообщение губернатора Луганской области Владимира Пристюка о намерении собственника – ЗАО «Трансмашхолдинг» перепрофилировать предприятие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Лугансктепловоза», собственник предприятия, которым является «Трансмашхолдинг», намерен «как и раньше использовать завод в качестве главной площадки по производству магистральных грузовых тепловозов для ОАО «Российские железные дороги».

Согласно сообщению, в нынешнем году доля заказа РЖД составляет 98%.

«Завод должен изготовить более 150 тепловозных секций – это достаточно большая загрузка. Проводимая на предприятии реорганизация связана с необходимостью повышения эффективности работы предприятия. Текущая себестоимость производства не обеспечивает конкурентоспособность «Лугансктепловоза», как производственной площадки. Именно поэтому идет работа по оптимизации производственных процессов», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отмечают, что важным фактором, который подталкивает собственника к реализации этой программы, является ситуация с долгами по выплате налога на добавленную стоимость (НДС). На сегодняшний день сумма невозмещенного государством НДС достигла 235 млн грн – это около 20% оборота предприятия.

Как сообщал УНИАН, председатель Луганской ОГА Владимир Пристюк 25 июня заявил, что ПАО «Лугансктепловоз» оказался в ситуации, когда спасти предприятие может только изменение профиля производства.

По словам губернатора, новый топ-менеджмент, который пришел к руководству, изучает рынок и перспективы перевода заводских мощностей на другие виды продукции, которые позволили бы предприятию выйти на экономически эффективную работу.

14 июня генеральный директор ПАО «Лугансктепловоз» Павел Цеснек заявил, что в текущем году на предприятии будет сокращено 15% от общего количества работников.

По его словам, размеры предстоящего сокращения согласованы с профсоюзом.

Справка УНИАН. ПАО «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций ПАО «Лугансктепловоз».

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