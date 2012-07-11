Порошенко договорился о создании Комиссии по торговым спорам с Россией

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, совершивший двухдневный визит в Россию, обсудил с ключевыми министрами правительства этой страны экономическое сотрудничество, уделив особое внимание снятию торговых барьеров.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министра П.Порошенко, он 9-10 июля совершил визит в Россию, в рамках которого провел встречи с министром экономического развития РФ Андреем Белоусовым, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром торговли РФ Андреем Слепневым.

Согласно сообщению, министры в первую очередь подготовили ряд межправительственных документов, которые будут вынесены на обсуждение президентов Украины и России 12 июля в Ялте.

Главное внимание министры двух стран уделили необходимости снятия торговых барьеров, либерализации доступа производителей на рынки двух стран, защите интересов инвесторов, которые развивают проекты на территориях обоих государств.

«Это приобретает особую актуальность и целесообразность в связи с ратификацией Государственной думой РФ протокола по вступлению России в ВТО от 10 июля 2012 года», - сказано в сообщении.

Кроме того, П.Порошенко договорился о создании Комиссии по решению чувствительных вопросов в сфере торгово-экономического сотрудничества.

«Главной задачей комиссии станет урегулирование вопросов двустороннего сотрудничества и мониторинг на постоянной основе ситуации во внешней торговле между Украиной и Российской Федерацией», - сказано в сообщении.

Одновременно П.Порошенко поднял вопрос о доступе на российский рынок товаров украинских производителей, отметив, что зачастую к товарам из Украины применяются жесткие антидемпинговые действия.

Стороны также согласовали вопрос подготовки документа по устранению препятствий в реализации проектов самолетостроения, в частности, «Ан-124», «Ан-70» и «Ан-148», и обсудили участие российских инвесторов в приватизации промышленных предприятий Украины.

П.Порошенко пригласил российских коллег посетить Украину с рабочим визитом в начале сентября.