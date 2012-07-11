Окончательная сборка восьми Ан-158 для Панамы будет проводиться в Киеве

Окончательная сборка восьми Ан-158, поставка которых предусмотрена контрактом между российской лизинговой компанией "Ильюшин Финанс Ко" (ОАО "ИФК) и панамской South American Aircraft Leasing S.A., будет осуществляться на серийном заводе «Антонов» Государственного предприятия «Антонов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов», комментируя подписание договора купли-продажи 15 самолетов Ан-148 и Ан-158, состоявшееся между ОАО «ИФК» и South American Aircraft Leasing S.A. 9 июля в ходе международного авиакосмического салона Farnborough-2012 (Великобритания).

В пресс-службе также добавили, что окончательная сборка 7 самолетов Ан-148 в рамках контракта с Панамой скорее всего будет осуществляться на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).

Как сообщалось в СМИ, 9 июля ОАО «ИФК» заключила договор о поставке в Панаму до 2014 года 15 украинско-российских ближнемагистральных пассажирских самолетов Ан-148 и Ан-158 на общую сумму около 420 млн долл.

Контракт предусматривает поставку в Панаму первых трех самолетов Ан-158 с декабря 2012 года в течение трех месяцев, а также опцион на поставку пяти Ан-158 и семи Ан-148 в 2013-2014 годах.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.

Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличение количества пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м пассажирская кабина, увеличение объема багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствование конструкции крыла, на 9% уменьшен расход топлива и на 12% - прямые эксплуатационные расходы.