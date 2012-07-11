ЭКСКЛЮЗИВ: «Мотор Сич» обеспечит двигателями 15 самолетов Ан-148 и Ан-158 для Панамы

ПАО «Мотор Сич» готово в полном объеме и в установленные сроки обеспечить поставку двигателей для 15 самолетов Ан-148 и Ан-158 в рамках выполнения контракта между российской лизинговой компанией "Ильюшин Финанс Ко" (ОАО «ИФК») и панамской South American Aircraft Leasing S.A.

Об этом УНИАН заявил председатель наблюдательного совета, директор по связям с общественностью «Мотор Сичи» Анатолий Малыш.

Комментируя сроки выполнения контракта, он отметил, что поставка 6 двигателей Д-436-148 для первых трех Ан-158, поставка которых в Панаму планируется в течение трех месяцев начиная с декабря 2012 года, не представляет для предприятия никаких проблем. «Вопросов нет, 6 двигателей до февраля или марта месяца мы, конечно же, сделаем, и задержек по ним не будет», - сказал А.Малыш.

Что касается изготовления еще 24-х двигателей к 12 самолетам Ан-158, Ан-148, поставка которых в Панаму запланирована на 2013-2014 годы, то и в этом случае глава набсовета «Мотор Сичи» заявляет о готовности его предприятия выполнить соответствующий заказ в срок. «На 2 года 24 двигателя — это 2 двигателя в месяц. Для нас это не объем», - сказал А.Малыш и добавил: «Можно посчитать стоимость 30 двигателей, и станет понятно, что это незначительная часть от нашего годового объема производства в денежном выражении».

Как отметила в комментарии УНИАН старший аналитик Dragon Capital Таисия Шепетко, новость о подписании соглашения на поставку в Панаму 15 самолетов Ан-158 и Ан-148 является положительной для компании «Мотор Сич», единственного производителя двигателей для этих типов самолетов. По мнению аналитика, подписание соглашения свидетельствует об активизации спроса на данные машины, что может обеспечить наличие стабильных заказов в среднесрочной перспективе. «Таким образом, мы подтверждаем наш прогноз по производству двигателей D-436, которыми оснащаются Aн-148/158, в размере 30 штук на 2012 год», - говорится в комментарии инвесткомпании.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в ходе международного авиакосмического салона Farnborough-2012 (Великобритания) российская лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" (ОАО «ИФК») и панамская South American Aircraft Leasing S.A подписали договор купли-продажи 15 самолетов Ан-148 и Ан-158. Контракт предусматривает поставку в Панаму первых трех самолетов Ан-158 с декабря 2012 года в течение тех месяцев, а также опцион на поставку пяти Ан-158 и семи Ан-148 в 2013-2014 годах.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

73,2856% акций ПАО «Мотор Сич» принадлежат ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.