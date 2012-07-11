«Металлургпром» отмечает падение производства метпродукции

Объединение металлургических заводов «Металлургпром» отмечает падение производства металлопродукции в июне - начале июля 2012 г.

Об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил заместитель генерального директора «Металлургпрома» Александр Зражевский.

По его словам, за 9 суток июля производство чугуна составило 76,3 тыс. тонн против 81 тыс. тонн в июне, производство стали - 86,9 тыс. тонн против 93,1 тыс. тонн, производство проката – 71,5 тыс. тонн против 82,9 тыс. тонн.

А. Зражевский отметил, что по состоянию на 1 июля на метпредприятиях в работе находились 75% доменных печей, 86% конвертеров, 53% мартеновских печей и 33% электропечей.

«Технологически сбоев в июне-июле практически не было. Оборудование стоит в резерве и ждет заказов. Падение производства связано с тем, что у предприятий нет заказов и некуда девать продукцию со складов», - подчеркнул заместитель гендиректора «Металлургпрома».

По его словам, в июне т.г. металлурги произвели 2,429 млн тонн чугуна, 2,793 млн тонн стали и 2,488 млн тонн проката. При этом запланированные показатели на июнь составляли 2,46 млн тонн чугуна, 2,88 млн тонн стали и 2,55 млн тонн общего проката.

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Метпредприятия в январе-мае увеличили отрицательный финрезультат в 6,3 раза

По итогам января-мая 2012 г. металлургические предприятия Украины увеличили относительно 5 месяцев 2011 г. отрицательный финансовый результат (доналоговый убыток) в 6,3 раза, или на 4,96 млрд грн, - до 5,9 млрд грн.

Об этом сообщил Александр Зражевский.

По его словам, отрицательная рентабельность метпредприятий в этот период составила «минус» 8,1% против «минус» 0,6% в январе-мае 2011 г.

А. Зражевский отметил, что чистый доход от реализации (выручка) металлургической отрасли Украины за 5 месяцев 2012 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%, или на 8 млрд грн, - до 65,418 млрд грн.

Заместитель гендиректора «Металлургпрма» также сообщил, что себестоимость металлопродукции сократилась относительно января-мая 2011 г. на 3,7% за счет снижения стоимости сырья. Вместе с тем он подчеркнул, что темпы снижения цен на металлопродукцию существенно опережают темпы снижения ее себестоимости.

Как сообщал УНИАН, отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) металлургической отрасли в 2011 г. составил 4,603 млрд грн, что на 21,6% больше, чем в 2010 г.

Показатель рентабельности отрасли в 2011 г. составила «минус» 3,47% против «минус» 2,37% в 2010 г.

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