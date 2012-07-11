Метпредприятия нарастили отрицательный финрезультат более чем в 6 раз

По итогам января-мая 2012 г. металлургические предприятия Украины увеличили относительно 5 месяцев 2011 г. отрицательный финансовый результат (доналоговый убыток) в 6,3 раза, или на 4,96 млрд грн, - до 5,9 млрд грн. Об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей горно-металлургического комплекса сообщил заместитель генерального директора объединения «Металлургпром» Александр Зражевский.

По его словам, отрицательная рентабельность метпредприятий в этот период составила «минус» 8,1% против «минус» 0,6% в январе-мае 2011 г.

А. Зражевский отметил, что чистый доход от реализации (выручка) металлургической отрасли Украины за 5 месяцев 2012 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%, или на 8 млрд грн, - до 65,418 млрд грн.

Заместитель гендиректора «Металлургпрма» также сообщил, что себестоимость металлопродукции сократилась относительно января-мая 2011 г. на 3,7% за счет снижения стоимости сырья. Вместе с тем он подчеркнул, что темпы снижения цен на металлопродукцию существенно опережают темпы снижения ее себестоимости.

Как сообщал УНИАН, отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) металлургической отрасли в 2011 г. составил 4,603 млрд грн, что на 21,6% больше, чем в 2010 г.

Показатель рентабельности отрасли в 2011 г. составила «минус» 3,47% против «минус» 2,37% в 2010 г.