Цены на металлопродукцию могут вырасти к концу июля

По данным госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза», к концу июля т. г. ожидается рост цен на металлопродукцию на внешних рынках. Об этом 11 июля в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил начальник отдела развития горно-металлургического комплекса и химической промышленности министерства экономического развития и торговли Юрий Деркач.

«Сегодня ситуация на внешних рынках металла немного стабилизировалась За последнюю неделю несколько выросли цены на заготовку, арматуру, катанку. В течение июля ожидается стабилизация цен на металлопродукцию в портах Черного моря, как на длинный, так и на плоский прокат. Со второй половины июля экспортеры будут постепенно повышать свои котировки», - сказал Ю.Деркач.

По его словам, активизацию рынков вызовут мусульманские страны, у которых заканчивается период затишья в строительной отрасли в связи с Рамаданом.

Как отметил Ю. Деркач, в августе-сентябре цены на металлопрокат продолжат рост из-за ожидаемого улучшения макроэкономической ситуации в мире во втором полугодии. Этому будут способствовать реализация антикризисной программы в Евросоюзе в объеме 130 млрд евро, поддержка стабильных темпов роста в США благодаря мягкой денежно-кредитной политике, оживление в реальном секторе экономики Китая как следствие внедрения правительством стимулирующих мер.

Кроме того, в IV квартале прогнозируется увеличение объемов потребления стали в мире на 2,3 млн тонн относительно предыдущего квартала.

По словам Ю. Деркача, данный сценарий является умеренно позитивным и его осуществление возможно только при условии реализации стимулирующих мер в ЕС и Китае.