В Украине в І полугодии сократился выпуск автомобилей и автобусов

Производство автотранспортных средств в Украине в первом полугодии 2012 года, по оперативным данным профильной ассоциации «УкрАвтоПром», сократилось до 39 818 единиц, что на 17,5% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

Согласно данным Ассоциации автопроизводителей Украины, производство легковых автомобилей за этот период в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования упало на 19,6%, до 36 542 единиц, производство коммерческих автомобилей выросло на 23,3%, до 1 791 единиц, а выпуск автобусов вырос на 9,9% до 1 485 единиц.

При этом, в июне выпуск легковых автомобилей упал по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года на 31% до 5 730 единиц (6 741 машина в мае 2012 года), производство грузовых авто сократилось на 2,8% до 246 единиц (253 машин - в мае), а автобусов – увеличилось на 32,2% до 386 единиц (292 - в мае).

Ассоциация не дает данных производства по компаниям-производителям.

Ранее на текущей неделе крупнейший украинский производитель легковых автомобилей «Запорожский автомобилестроительный завод» («ЗАЗ») сообщил о сокращении в первом полугодии 2012 года производства легковых автомобилей на 29% до 20 067 единиц.

Второй по объемам производства в стране автопроизводитель - корпорация "Богдан" – за этот период сократила выпуск легковушек до 7 541 единицы, что на 21,8% меньше производства за аналогичный период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 29,5%, по сравнению с 2010 годом, до 97,5 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 40,4% – до 3744 штук, а грузовых автомобилей сократилось на 36,4% – до 3087 штук.

За пять первых месяцев 2012 года выпуск легковых автомобилей, по данным Госстата, упал по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 16,9% до 30,8 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).