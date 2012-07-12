Рост спроса на метпродукцию можно ожидать только к концу лета — гендиректор ММК им. Ильича

Роста спроса на металлопродукцию можно ожидать лишь в конце лета, когда завершится мусульманский религиозный праздник Рамадан и сезон отпусков в северном полушарии.

Как сообщает мариупольская газета «Ильичевец», об этом сказал 12 июля в ходе встречи с журналистами генеральный директор ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» Владимир Бойко.

По его словам, первое полугодие меткомбинат отработал в условиях затянувшегося экономического кризиса и замирания деловой активности на внешних рынках, что сказалось на уровне производства.

«Кризис ударил по всем предприятиям металлургической отрасли Украины. Благодаря тому, что комбинат имени Ильича сегодня — часть мощной и экономически устойчивой Группы «Метинвест», мы имеем определенный запас прочности, в полном объеме обеспечены сырьем и имеем возможность стабильно работать и развиваться. Но негативные тенденции на мировых рынках, рост цен на энергоносители, транспортные перевозки и снижение спроса на металлопродукцию не позволяют нам сегодня полностью загрузить производственные мощности», - отметил В.Бойко.

При этом гендиректор предприятия напомнил, что по итогам первого полугодия производство основных видов продукции на ММК им.Ильича снизилось на 2 - 7%.

«Сложившаяся ситуация по ряду моментов сходна с той, в которой мы оказались в разгар кризиса 2008 года – сегодня мы работаем без доменной печи № 2, остановлены две мартеновские печи. Поэтому задача № 1 для всех производственных подразделений – уделить особое внимание минимизации затрат при одновременном росте качественных показателей производимой продукции», - подытожил В.Бойко.

Как сообщал УНИАН, ММК им. Ильича за первое полугодие 2012 г. произвел 2,415 млн тонн проката, что на 196 тыс. тонн или на 7,5% меньше, чем за аналогичный период 2011 г.

В январе-июне комбинат выплавил 2,871 млн тонн стали, что на 196 тыс. тонн, или на 6,4% меньше показателя за январь-июнь 2011 г. За отчетный период ММК им. Ильича произвел 2,431 млн тонн чугуна, что на 51 тыс. тонн, или на 2% меньше, по сравнению с результатами за январь-июнь прошлого года.

К 1 июля меткомбинат произвел 5,601 млн тонн агломерата, что на 354 тыс. тонн (на 5,9%) меньше, чем за 6 месяцев 2011 г.

Справка УНИАН. ММК им. Ильича входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

ММК им. Ильича за 2011 г. нарастил производство проката на 6,6% - до 5,206 млн тонн.

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