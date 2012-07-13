На «Карпатнафтохиме» в сентябре намерены начать капитальный ремонт

На ООО «Карпатнафтохим» (г. Калуш, Ивано-Франковская область) намерены в сентябре начать плановый капитальный ремонт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

По предоставленной информации, остановки производств не будет, а будет капремонт. «На сентябрь-октябрь 2012 года запланирован плановый капитальный ремонт, - отметили в пресс-службе. - Сегодня предприятие работает. Однако окончательное решение о временной остановке производств еще не принято».

В то же время пресс-служба отмечает, что сложной сегодня является ситуация на мировом рынке нефтехимической продукции, где наблюдается падение цен на отдельные ее виды, в том числе и поливинилхлорид суспензионный, который в настоящее время является основным продуктом «Карпатнафтохима». На предприятии надеются, что за время капитального ремонта сможет решиться вопрос по отгрузке потребителям со своих складов уже готовой продукции.

Справка УНИАН. ПАО «Карпатнафтохим» (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) создано в 2004 году. Основателями являются ЗАО «ЛУКОР» (г. Калуш, Ивано-Франковская область) и компания «LUKOIL Chemical B. V.», зарегистрированная Торгово-промышленной палатой в Амстердаме (Нидерланды).

Предприятие специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.