Кипрская Trotio Holdings сконцентрировала 50% УГМК

Компания Trotio Holdings Limited (Никосия, Кипр) сконцентрировала 50% акций АО «Украинская горно-металлургическая компания».

Об этом говорится в официальном объявлении УГМК.

Согласно объявлению, пакет акций Trotio Holdings увеличился с 47,5% акций УГМК до 50%. Вместе с тем доля акций физлица, владевшего 13,34% уставного капитала УГМК, уменьшилась до 0.

При этом в объявлении не уточняется, как были распределены 10,84% акций, которыми ранее владел акционер-физлицо. В УГМК изменение в составе собственников компании не комментируют.

Справка УНИАН. АО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) представляет на рынке Украины интересы ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Донецкий металлопрокатный завод», ОАО «Краматорский металлургический завод им. Куйбышева», ОАО «Днепропетровский трубный завод».

В 2006 году компания УГМК вышла на внешнеэкономический рынок как «Международная металлоторговая сеть», в которую входят сети: УГМК (Украинская горно-металлургическая компания, Украина), РГМК (Русская горно-металлургическая компания, Россия), УГМК (Универсальная горно-металлургическая компания, Беларусь), ООО «УГМК-Грузия», UGMK CE (Чехия) и АО «ГЦБ Центросталь-Быдгощ» (Польша), производственное объединение имени М.В.Фрунзе, Уманьферммаш, Черновицкий машиностроительный завод).

По состоянию на І квартал 2012 года Акционерами УГМК являлись Trotio Holdings Limited (47,5%), Frankiro Holdings Limited (34,2%), Елена Гайдук (13,34%).