Украина в январе-мае увеличила экспорт давальческого сырья

Объемы экспорта давальческого сырья из Украины в январе-мае 2012 года увеличились на 21,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составили 47,3 млн долл., сообщили УНИАН в Государственной службе статистики.

В то же время в Украину за январь-май 2012 г. импортировано готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, на 38,7 млн долл. (на 42,2% больше объемов января-мая 2011 года).

В январе-мае 2012 года в Украину поступило иностранного давальческого сырья на сумму 1,45 млрд долл. (рост на 4,3% по сравнению с январем-маем 2011 года). Экспорт готовой продукции из импортного давальческого сырья составил 2,14 млрд долл. (рост на 6,4%).

Справка УНИАН. По итогам 2011 года Украина увеличила экспорт давальческого сырья на 74,1% - до 105,7 млн долл. Импорт готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, вырос на 60,7% - до 84 млн долл.