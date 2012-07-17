В Украине спад промпроизводства в июне составил 1,4%

В Украине спад промышленного производства в июне 2012 года по сравнению с июнем 2011 года составил 1,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-июне 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,4%, в июне 2012 года против мая – спад 2,5%.

По данным Госстата, спад производства в июне 2012 года против июня 2011 года зафиксирован в большинстве отраслей. Так рост показателя зафиксирован только в добывающей промышленности — на 3,1%, (в частности добыче топливно-энергетических полезных ископаемых — на 4%, добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических — на 1,8%), в химической и нефтехимической промышленности — на 6,2% (в частности в химическом производстве — на 10,6%), а также в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — на 3%.

Наибольшее снижение объемов промпроизводства зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки — на 33,8%, а также в легкой промышленности — на 10,9%.

В металлургии в июне 2012 года против июня 2011 года зафиксирован спад на уровне 0,8%, против мая 2012 года — 3,9%.

Машиностроение в июне текущего года против июня 2011 года показало снижение объемов производства на 8,9%, против мая 2012 года — 3,2%. В частности, спад объемов производства машин и оборудования оставил — 11,1%, электрического, электронного и оптического оборудования — 19,4%, транспортных средств и оборудования — 1,5%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, объемы промпроизводства в июне т.г. против июня 2011 года выросли на 6,6%, против мая 2012 года — на 3,6%, а в январе-июне 2012 года к аналогичному периоду 2011 — на 4,2%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в июне 2011 года по сравнению с июнем 2010 года составил — 8,9%, в январе-июне 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 8,7%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.