Углубление кризиса в металлургии требует вмешательства государства - эксперт

Углубление кризисных явлений в украинской металлургии требует вмешательства государства. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал бывший заместитель министра промышленной политики Украины, вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты Сергей Грищенко.

По его словам, на протяжении первого полугодия наблюдались симптомы усугубления мирового кризиса. «Приходится признать, что ситуация на внешних рынках украинских металлургических предприятий обвальная», - сказал эксперт.

С.Грищенко обратил внимание на ухудшение экономического положения отечественных метпредприятий. «Данные за первый квартал текущего года свидетельствуют о том, что на 1 гривню товарной продукции украинская металлургия затратила 1 гривню 12 копеек, то есть 12 копеек прямых убытков. В целом убытки по отрасли составили за 1-й квартал этого года 5 млрд грн», - констатировал эксперт.

Принимая во внимание негативную конъюнктуру внешнего и внутреннего рынков, С.Грищенко делает вывод о том, что украинская металлургия столкнулась в текущем году с такими проблемами, которые самостоятельно ей преодолеть не удастся.

«По большому счету, из предыдущего обвала металлургических рынков, который произошел в 2008 году, отечественный ГМК смог выйти благодаря тем мерам, которые предпринимало тогда правительство страны. Присутствовало понимание не просто проблем в экономике в целом, а проблем в базовой отрасли украинской экономики — горно-металлургическом комплексе. Подписав меморандум о взаимопонимании, предприятия ГМК и Кабмин приняли взаимные обязательства — правительство ввело мораторий на повышение цен на услуги естественных монополий, зафиксировало цены на электроэнергию, собственники предприятий пообещали не сокращать рабочие места и своевременно выплачивать заработную плату. Все это тогда позволило удержать ситуацию под контролем», - напомнил эксперт и добавил: «Не хотелось быть пророком, но сразу после прекращения действия меморандума я заявил, что самое страшное не в том, что было остановлено выполнение положений этого документа в связи с постепенным выходом ГМК из кризиса, а в том, что государство теперь может попытаться отыграться за все те потери, которые понесли госмонополии и связанные с ними частные компании. К сожалению, я оказался прав — практически мгновенно после прекращения действия меморандума начали расти цены на железнодорожные грузоперевозки, на электроэнергию для промпредприятий».

С.Грищенко убежден, что в нынешней ситуации государству следует начать выработку комплекса мероприятий, которые позволили бы улучшить ситуацию в металлургии. «К сожалению, сейчас государство устраняется от решения проблем металлургов», - сказал эксперт. По его мнению, одним из примеров такого самоустранения можно считать ситуацию, которая сложилась сегодня в ферросплавной подотрасли ГМК.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман в комментарии УНИАН отметил: «Между тем, что происходит на мировых металлургических рынках сейчас, и тем, что происходило в середине 2008 года, существует большая разница. В прошлый раз кризис случился неожиданно, и металлурги были к нему не готовы. В результате на складах сформировался огромный объем готовой металлопродукции, что и привело к обвальному падению цен. Сейчас металлурги прекрасно понимают, насколько сложная ситуация в мировой экономике, и заблаговременно снизили объемы производства».

Вместе с тем эксперт признал, что украинские металлурги сейчас работают практически без прибыли и хорошо, если им удастся по итогам года выйти хотя бы на нулевую рентабельность. «Тем не менее, если в 2008 году стоял вопрос о выживании предприятий, то сегодня речь идет о повышении экономической эффективности, снижении производственных затрат, то есть ситуация немного мягче», - добавил он.

Падение экспорта металлургической продукции, по мнению Э.Наймана, сыграет не последнюю роль в ухудшении внешнеторгового баланса Украины по итогам текущего года, когда объем импорта в Украину значительно превысит украинский экспорт. «Минус по торговле товарами составит порядка 12 млрд долл., при этом плюс по торговле услугами составит около 4-5 млрд долл. В результате совокупный дефицит внешнеторгового баланса будет по итогам года в районе 7-8 млрд долл.», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, 12 июня текущего года Украинская ассоциация производителей ферросплавной продукции (УкрФА) направила письмо в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) с просьбой открыть специальное расследование агрессивного импорта ферросиликомарганца в Украину.

Как отмечается в письме УкрФА, рост импорта ферросиликомарганца в Украину в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, составил 144%. Как следствие, национальные производители ферросиликомарганца были вынуждены уменьшить объемы производства данного сплава (в 2011 году по сравнению с 2010 годом) на 11%, снизить загрузку производственных мощностей на 13%. В 2011 году по сравнению с 2010 годом доля национального производителя в потреблении ферросиликомарганца украинскими метпредприятиями снизилась на 43%, рентабельность украинских производителей ферросиликомарганца сократилась на 49%, финансовый результат деятельности украинских ферросплавных заводов, производящих ферросиликомарганец, упал на 62%. Уровень занятости работников украинских производителей ферросиликомарганца уменьшился на 13%. При этом остатки готовой продукции выросли на 70%.

В стоимостном выражении по итогам 2011 года в Украину было импортировано ферросплавной продукции на 600 млн долл., что является существенной составляющей увеличения дефицита внешнеторгового баланса страны. При этом в УкрФА неоднократно отмечали, что украинские производители имеют возможность обеспечить отечественные меткомбинаты всей линейкой необходимой им ферросплавной продукции при сопоставимых с импортными качественных и ценовых параметрах.