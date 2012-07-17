Минрегион предлагает поэтапно отказаться от фосфатосодержащих моющих средств

Украине необходимо отказаться от массового использования моющих средств, содержащих фосфаты.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Алипов на совещании по вопросам реализации Общегосударственной программы «Питьевая вода Украины» под председательством премьер-министра Николая Азарова, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Фосфаты - одни из самых агрессивных загрязнителей воды и поверхностных водоисточников, их соединения плохо разлагаются в природе, наносят ей большой вред. Вредят они и человеку, со временем приводя к различным заболеваниям и развитию раковых клеток. Вместе с тем, большинство отечественных очистных сооружений не рассчитано на очистку стоков от содержания фосфатов, в первую очередь потому, что на момент их проектирования подобных технологий и моющих средств просто не существовало», - сказал он.

По словам А. Алипова, необходимо срочно разработать нормативно-правовой акт о поэтапном сокращении и запрете использования фосфатов в моющих средствах, аналогичного тому, который Минрегион разработал для полиэтиленовых пакетов малого объема.

В Минрегионе отметили, что содержание фосфатных соединений в моющих средствах запрещено во многих странах мира уже более 10 лет. В частности, в Германии, Италии, Австрии, Норвегии, Швейцарии и Нидерландах используют только порошки без фосфатов. В Бельгии более 80% порошков бесфосфатные, в Дании - 54%, Финляндии и Швеции - 40%, Франции - 30%, Великобритании и Испании - 25%, Греции и Португалии - 15%. В Японии уже к 1986 году в стиральных порошках фосфатов не было вообще. Нормы о запрете фосфатов в стирально-моющих средствах действуют в Республике Корея, на Тайване, в Гонконге, Таиланде и в Южно-Африканской Республике. В США такие запреты охватывают более трети всех штатов.

Как сообщал УНИАН, в марте Министерство экологии и природных ресурсов Украины прогнозировало принятие до конца года законопроектов о запрете использования на бытовом уровне полиэтиленовых пакетов и постепенном отказе от фосфатосодержащих моющих средств.