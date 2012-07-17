Минрегион предлагает усилить ответственность за сброс неочищенных стоков

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает усилить ответственность за сброс неочищенных сточных вод.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом заявил исполняющий обязанности министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Алипов на совещании по вопросам реализации Общегосударственной программы «Питьевая вода Украины» под председательством премьер-министра Николая Азарова.

«Сброс в окружающую среду неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод является одним из главных факторов, который оказывает негативное влияние на качество воды. Минрегион настаивает на усилении контроля за соблюдением норм природоохранного законодательства в этой сфере. Кроме того, необходимо усилить ответственность за их нарушение. Штрафы за сброс неочищенных стоков должны давать возможность проводить полное восстановление загрязненных водоемов, полностью устраняя причиненный ущерб», - сказал он.

По словам А. Алипова, на сегодня в поверхностные водоемы производится 1246 выпусков хозяйственно-бытовых и 731 - промышленных стоков, из них без очистки — 32,8%, с очисткой — 29,7%, что не соответствует государственным нормативам.

В целом за 2011 год централизованными системами водоотвода без очистки в водоемы сброшено 57,76 млн куб. м сточных вод, что составляет 158,3 тыс. куб. м в сутки.