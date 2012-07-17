Производство легковых авто в Украине за 6 месяцев сократилось на 17,5%

Производство легковых автомобилей в Украине в первом полугодии 2012 года в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования упало по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 17,5% до 37,4 тыс. единиц, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Вместе с тем, производство грузовых автомобилей в стране за шесть месяцев текущего года увеличилось на 19,6% до 1 665 единиц, а производство автобусов выросло на 12,0%, до 1 536 единиц.

В июне украинские автопроизводители выпустили 6,5 тыс. «легковушек», что меньше показателя предыдущего месяца на 12,2%, а июня 2011 года – на 63,2%.

Ранее профильная ассоциация «УкрАвтоПром» сообщила о падении общего объема производства автотранспортных средств в Украине за шесть месяцев 2012 года к аналогичному периоду 2011 года на 17,5% - до 39 818 единиц.

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) на прошлой неделе сообщил о сокращении в первом полугодии 2012 года производства легковых автомобилей на 29% — до 20 067 единиц.

Второй по объемам производства в стране автопроизводитель - корпорация «Богдан» – за этот период сократила выпуск легковушек до 7 541 единицы, что на 21,8% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 29,5%, по сравнению с 2010 годом, до 97,5 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 40,4% – до 3744 штук, а грузовых автомобилей сократилось на 36,4% – до 3087 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).