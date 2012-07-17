Производство металлопроката в Украине сохранилось на уровне 9,6 млн тонн

По итогам января-июня текущего года производство готового проката черных металлов в Украине составило 9 млн 585 тыс. тонн, что практически соответствует (на 0,2% больше) показателю за аналогичный период 2011 года.

Об этом сообщается в отчете Государственной службы статистики.

В июне производство металлопроката в Украине составило 1 млн 597 тыс. тонн, что на 0,6% больше, чем за июнь 2011 года.

По данным Госстата, за отчетный период в Украине было выплавлено 8 млн 478 тыс. тонн стали (не учитывая полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем), что полностью соответствует результатам І полугодия 2011 года. Выплавка полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, снизилась за первых 6 месяцев т. г. на 6,6% - до 8 млн 702 тыс. тонн.

Выплавка чугуна за отчетный период составила 14 млн 524 тыс. тонн, что на 2% больше, чем за январь-июнь прошлого года.

Производство железорудного сырья за первое полугодие составило, по данным Госстата, 40,6 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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