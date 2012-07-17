"УкрАВТО" покупает контрольный пакет «Буковина-Авто»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ЗАО «Украинская автомобильная корпорация» (УкрАВТО) (г. Киев) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Буковина-Авто» (г. Черновцы).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Сообщается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входят более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.