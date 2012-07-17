Эксперты прогнозируют сохранение негативной динамики промпроизводства в Украине

Эксперты прогнозируют сохранение негативной динамики промышленного производства в Украине.

Как сообщил в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Виталий Ваврищук, статистика промпроизводства за июнь оказалась хуже ожиданий, при этом оснований улучшения ситуации во втором полугодии пока нет.

«Результаты работы промышленности в первом полугодии были хуже наших ожиданий. Учитывая тот факт, что ситуация на мировых товарных рынках остается неопределенной, мы не ожидаем улучшения динамики промышленного сектора во втором полугодии», - сказал В.Ваврищук.

По словам руководителя аналитического отдела группы «Инвестиционный капитал Украина» Александра Вальчишена, спад объемов промпроизводства в июне 2012 года против июня 2011 года обусловлен в основном снижением внешнего и внутреннего спроса на фоне замедления глобальной экономики.

А.Вальчишен считает, что в июле (июль 2012 г. к июлю 2011 г.) следует ожидать спада промпроизводства около 1%.

В свою очередь экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» Ирина Пионтковская отметила, что в июньском спаде промпроизводства виноват «лишний» выходной день, а также резкое снижение производства в машиностроении.

«Частично ухудшение годовой динамики промпроизводства в июне связано с отрицательным календарным эффектом (в июне 2012 года было на 1 рабочий день меньше, чем годом ранее), отчасти также с резким снижением производства в машиностроении (с +0,5% год-к-году в мае до -8.9% в июне) и усугублением негативных тенденций в нефтепереработке (работа на ряде предприятий отрасли остановлена)», - сказала И.Пионтковская.

По ее словам, в случае улучшения ситуации на внешних рынках по итогам текущего года Украина все же может рассчитывать на небольшой, но все же рост объемов промпроизводства.

«Июньские результаты работы промышленности отображают слабый внешний спрос. По итогам года, при условии некоторого улучшения внешней конъюнктуры и на фоне низкой базы сравнения в четвертом квартале 2012 года, рост промпроизводства может незначительно улучшиться (до 1%)», - отметила И.Пионтковская.

В тоже время В.Ваврищук сообщил, что статданные по промпроизводству в Украине за июнь определили существенный пересмотр прогноза компании Concorde Capital по данному показателю.

«Скорее всего, машиностроение и металлургия – основные экспортоориентированные сектора Украины – снизят объемы производства по сравнению с 2011 годом. Мы понижаем наш прогноз роста промышленного производства в 2012 году до 0,2% г/г с 2,9% г/г ранее», - сообщил В.Ваврищук.

В тоже время А.Вальчишен отметил, что аналитики группы «Инвестиционный капитал Украина» прогнозируют спад промпроизводства в Украине в 2012 году на уровне 1%.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в июне 2012 года по сравнению с июнем 2011 года составил 1,4%.

В январе-июне 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,4%, в июне 2012 года против мая – спад 2,5%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в июне 2011 года по сравнению с июнем 2010 года составил 8,9%, в январе-июне 2011 года против аналогичного периода 2010 года – 8,7%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу – 8,3%.