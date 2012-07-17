Корпорация «Богдан» может закрыть завод в Черкассах

Корпорация "Богдан" – один из крупнейших украинских производителей автомобилей – ведет переговоры с рядом европейских автопроизводителей для реанимации своего проекта производства автомобилей в России и не исключает консервации своего автозавода в Черкассах.

Об этом агентству УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

По его словам, закрытие мощностей в Черкассах является наихудшим из возможных сценариев и станет возможным лишь в случае, если Украина в ближайшее время не предпримет никаких мер по защите своего авторынка.

«Российский проект может развиваться по нескольким сценариям: это может быть создание СП или организация контрактного производства автомобилей. В случае, если ситуация в Украине не изменится и российский проект будет развиваться по сценарию контрактной сборки, корпорация «Богдан» не исключает возможности консервации завода в Черкассах и переноса производственных линий – оборудования для сварки, сборки и покраски автомобилей в Россию», – сказал С.Красуля.

«Следовательно, это повлечет за собой сокращение тысяч сотрудников и сокращение соответствующих налоговых поступлений», - добавил он.

По его словам, корпорация «Богдан» имеет в своей собственности в России земельный участок площадью 252 гектаров, который позволяет в кратчайшие сроки организовать СКД-производство легковых автомобилей мощностью 120 тысяч в год, а подписанное с Минэкономразвития РФ соглашение о промсборке предоставляет льготный режим ввоза автокомпонентов.

"Для реализации проекта нам необходим партнер, поэтому сейчас мы ведем переговоры с рядом европейских производителей, у которых еще нет производства в РФ или они планируют расширить мощности", - добавил пресс-секретарь, не назвав эти компании.

По информации украинской прессы, в списке потенциальных партнеров «Богдана» по российскому проекту находятся немецкие компании Volkswagen Group, BMW, французская Citroen и итальянская FIAT.

По словам С.Красули, в настоящее время производство автомобилей в Украине в условиях отсутствия государственной поддержки этого сектора является убыточным. В этой связи, мощности Черкасского завода автокорпорации «Богдан» загружены лишь на 10% и производство продолжает падать.

На прошлой неделе корпорация «Богдан» сообщила о сокращении в первом полугодии 2012 года производства легковых автомобилей до 7 541 единицы, что на 21,8% меньше производства за аналогичный период 2011 года.

При этом, в июне объем производства легковых авто упал в 3,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года – до 643 единиц. В мае текущего года «Богдан» произвел 815 автомобилей. Одной из основных причин критической ситуации в автомобилестроительной отрасли страны корпорация называет отсутствие государственной поддержки автопроизводителей.

Напомним, ранее заместитель начальника управления развития отраслей промышленности Министерства экономического развития и торговли Украины Владимир Горник заявлял, что это ведомство предлагает повысить ставки ввозной пошлины на автомобили с 10% до 25%.

По его словам, данное повышение является одной из мер по развитию автомобилестроения в Украине, предусмотренной концепцией развития отрасли.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в силу.

На фоне падения продаж на отечественном рынке корпорация «Богдан» в июне сообщила о планах увеличения в 2012 году за счет расширения дилерской сети экспорта автомобилей «Богдан» в Российскую Федерацию до около 20 тыс. единиц с 10 тыс. 576 автомобилей в 2011 году. За пять месяцев текущего года экспорт автомобилей на рынок РФ увеличился почти на 60% и составил 6 тыс. 500 единиц.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.