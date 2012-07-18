Спад промпроизводства частично обусловлен меньшим количеством рабочих дней – эксперт

Спад промышленного производства в Украине в июне 2012 года против июня 2011 года отчасти объясняется меньшим количеством рабочих дней, сообщила в комментарии УНИАН главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

«Частично сыграл в неблагоприятную сторону фактор меньшего количества рабочих дней в июне. В связи с переносом праздников в июне этого года было всего 18 рабочих дней, при этом в прошлом году (в июне 2011 года) было 20 рабочих дней, и соответственно, те предприятия, которые работают с выходными, снизили объемы производства. В частности, мы видим резкий спад объемов производства в машиностроении» - сказала Е.Белан.

Таким образом, по ее мнению, июньский спад промпроизводства является следствием технического фактора.

«Скорее всего, июньские показатели отразили влияние «календарного фактора», нежели ухудшение спроса», - говорит Е.Белан.

Также она отметила ухудшение динамики в секторе нефтепереработки, что отрицательно влияет на общий показатель производства.

«Продолжает ухудшаться ситуация в секторе нефтепереработки в связи с тем, что импортные нефтепродукты остаются более дешевыми по сравнению с бензином, произведенным внутри страны. Спад в отрасли очень глубокий, и это, конечно же, заметно влияет на динамику всей промышленности», - сообщила эксперт.

В тоже время, Е.Белан отметила, что в динамике других ключевых отраслей не наблюдается резких изменений.

Она сообщила, что по прогнозам инвестиционной компании Dragon Capital, рост промпроизводства в Украине по итогам 2012 года составит 1,5%.

«Мы ожидаем, что промпроизводство будет колебаться на уровне около нуля где-то до октября, потом будет техническое улучшение показателя год-к-году благодаря низкой базе сравнения – ухудшение внешней конъюнктуры и замедление украинской промышленности началось в IV квартале прошлого года. Наш прогноз по году 1,5%», - сообщила Е.Белан.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в июне 2012 года по сравнению с июнем 2011 года составил 1,4%.

В январе-июне 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,4%, в июне 2012 года против мая – спад 2,5%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в июне 2011 года по сравнению с июнем 2010 года составил 8,9%, в январе-июне 2011 года против аналогичного периода 2010 года – 8,7%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу – 8,3%.