Подлодка «Запоріжжя» успешно справилась с пробным погружением

Севастополь. Подводная лодка «Запоріжжя» Военно-морских сил Украины, которая продолжает ходовые испытания, успешно осуществила пробное погружение.

Как передает корреспондент, погружение состоялось во время процесса кренования подводной лодки – обязательного элемента ходовых испытаний подводного положения.

На борту лодки «Запоріжжя» во время испытаний и непосредственного погружения находились министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Владимир Замана, временно исполняющий обязанности командующего ВМС вице-адмирал Юрий Ильин.

Д.Саламатин в комментарии журналистам уже на борту корвета «Тернопіль» отметил, что «пробное погружение прошло успешно».

По его словам, по возвращении лодки на базу будет проведена проверка всех систем и механизмов, и завтра испытание будут продолжены.

«Я могу констатировать, что пробное погружение прошло успешно», - сказал руководитель украинского военного ведомства.

Вице-адмирал Ю.Ильин со своей стороны добавил, что в последний раз лодка осуществляла погружение 18 лет тому назад. Причем, как отметил он, приблизительно в этом же месте.

Как сообщалось, из-за неудовлетворительного технического состояния за последние 20 лет эта единственная украинская подводная лодка ни разу не осуществляла подводных погружений.

В то же время уже в этом году субмарина трижды осуществила выход в море в рамках ходовых испытаний - 25 апреля, 12 июня и 4 июля. Кроме того, в конце мая подводная лодка «Запоріжжя» принимала участие в украинско-российских учениях “Фарватер мира–2012”.