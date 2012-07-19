"Метинвест" погасил кредит в 1,5 млрд долл.

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической Группы компаний «Метинвест», 19 июля объявила о полном погашении пятилетнего кредита на сумму 1,5 млрд долл., который был предоставлен для рефинансирования синдикатом из 16 банков в июле 2007 г. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании «Метинвест».

Согласно пресс-релизу, синдицированный кредит был выдан по ставке LIBOR + 1,7% годовых и включал два транша: кредит на сумму 1 млрд долл. (кредит А) и бланковый револьверный кредит в размере 0,5 млрд долл. (кредит B). Полученные средства были направлены на рефинансирование долгов «Метинвеста», финансирование программы капитальных инвестиций и пополнение оборотного капитала, а также на общекорпоративные цели. Deutsche Bank AG (Amsterdam), ING Bank N.V., ABN Amro Bank N.V. и BNP Paribas (Suisse) SA выступали в качестве уполномоченных организаторов кредита.

«Синдицированный кредит на сумму 1,5 млрд долл. стал рекордной суммой в кредитной истории Метинвеста и самым крупным займом, привлеченным украинской частной компанией в 2007 г. Нам удалось привлечь кредитные средства на выгодных условиях, что свидетельствует об уверенности инвесторов в бизнесе «Метинвеста» и его финансовом состоянии. Платежи, включая процентные выплаты, осуществлялись строго по графику во время кредитного кризиса 2008-2009 гг. и вплоть до сегодняшнего дня. Полностью и вовремя погасив кредит, «Метинвест» еще раз подтвердил свою репутацию устойчивого бизнеса и высоконадёжного заемщика», - приводятся в пресс-релизе слова финансового директора Группы «Метинвест» Сергея Новикова.

Справка УНИАН. «Метинвест» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).