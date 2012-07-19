S&P изменило прогноз рейтингов Ferrexpo на «негативный»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам украинского производителя железорудных окатышей Ferrexpo PLC со «стабильного» на «негативный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «В+/В» Ferrexpo PLC и рейтинг приоритетного необеспеченного долга «В+». «Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта сохраняется на уровне «3», что отражает наши ожидания существенного (50-70%) возмещения долга в случае дефолта», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пересмотр прогноза обусловлен негативным прогнозом по суверенным рейтингам и мнением S&P о повышении страновых рисков Украины (В+/Негативный/В), в частности рисков, связанных с задержками возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) и ростом инфляции (электричество и газ), что, по мнению рейтингового агентства, может оказать негативное влияние на показатели операционной деятельности Ferrexpo.

Рейтинг по-прежнему отражает мнение Standard & Poor's о слабом профиле бизнес-рисков и агрессивном профиле финансового риска группы Ferrexpo согласно методологии S&P.

«Мы полагаем, что уровень суверенного рейтинга и оценка риска перевода и конвертации валюты будут по-прежнему оказывать сдерживающее влияние на рейтинги Ferrexpo, поскольку все основные активы группы расположены в Украине», - говорятся в сообщении.

По информации S&P, прогноз «негативный» отражает вероятность негативного рейтингового действия в отношении Ferrexpo в случае понижения рейтинга Украины или оценки риска перевода и конвертации валюты для страны, поскольку «группа по-прежнему подвержена страновым рискам, связанным с ведением операционной деятельности в Украине».

Справка УНИАН. Ferrexpo является сырьевой компанией со штаб-квартирой в Швейцарии и активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущий объем производства - около 10 миллионов тонн в год. Основными потребителями продукции являются компании из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии и других стран АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона).

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В прошлом году компания привлекла у группы западных банков на развитие своих проектов пятилетний кредит в размере 420 млн долл., а также разместила на рынке пятилетние евробонды на 500 млн долл.

Привлекаемые средства Ferrexpo направила на программу своей модернизации, в частности, на обустройство нового месторождения Еристовское, добыча руды на котором должна начаться в 2013 году.

В течение ближайших полутора-двух лет компания планирует увеличить свои мощности по производству окатышей в годовом объеме до 12 млн тонн.