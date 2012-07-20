"Метинвест" сохраняет высокую кредитоспособность — инвестаналитик

"Метинвест" сохраняет высокую кредитоспособность, несмотря на сложные условия на рынке стали. Такое мнение высказал управляющий директор, глава аналитического департамента Dragon Capital Андрей Беспятов, комментируя по просьбе УНИАН погашение компанией Metinvest B.V. кредита в 1,5 млрд долл.

«Несмотря на то, что данный заем был рекордным за всю историю "Метинвеста", компания постепенно погашала его в течение 2008-2012 гг., и таким образом, последняя выплата по нему не оказала существенного влияния на общий уровень задолженности компании (3556 млн долл. на конец І кв. 2012 года). По озвученным ранее оценкам "Метинвеста", выплаты по основной сумме долга в 2012 г. должны составить 336 млн долл. Таким образом, новость не оказала существенного влияния на наши прогнозы по общей задолженности и чистому долгу компании на конец 2012 г. (4,1 млрд долл. и 3,6 млрд долл. соответственно) и на коэффициент Чистый Долг /EBITDA 1,8x (что намного ниже уровня, предусмотренного условиями выпуска евробондов (3,0)», - говорится в комментарии А.Беспятова. Эксперт отмечает, что новость является в целом нейтральной для еврооблигаций "Метинвеста". «В связи с чем мы подтверждаем наш положительный прогноз по кредитоспособности группы, несмотря на сложные условия на рынке стали в этом году», - подытожил А.Беспятов.

Как сообщал УНИАН, 19 июля компания Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической Группы компаний «Метинвест», объявила о полном погашении пятилетнего кредита на сумму 1,5 млрд долл., который был предоставлен для рефинансирования синдикатом из 16 банков в июле 2007 г. Синдицированный кредит был выдан по ставке LIBOR + 1,7% годовых и включал два транша: кредит на сумму 1 млрд долл. (кредит А) и бланковый револьверный кредит в размере 0,5 млрд долл. (кредит B). Полученные средства были направлены на рефинансирование долгов «Метинвеста», финансирование программы капитальных инвестиций и пополнение оборотного капитала, а также на общекорпоративные цели. Deutsche Bank AG (Amsterdam), ING Bank N.V., ABN Amro Bank N.V. и BNP Paribas (Suisse) SA выступали в качестве уполномоченных организаторов кредита.

Справка УНИАН. «Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).