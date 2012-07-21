Украина может получить от России задание на модернизацию двигателя Як-130

Украинское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" рассчитывает получить от разработчика и производителя учебно-боевых самолетов Як-130 - российской корпорации "Иркутск" - техническое задание на двигатель с увеличенной тягой для экспортного варианта учебно-боевого самолета Як-130.

Как сообщает РИА «Новости», об этом сказал журналистам генеральный конструктор ГП "Ивченко-Прогресс" Игорь Кравченко.

"Модернизация двигателя Аи-222-28 - это нормальный процесс, так и всем мире делается. Это будет более мощная модификация двигателя с тягой 2.800 вместо 2.500 лошадиных сил, применяемого сейчас. Модернизация, безусловно, улучшит экспортный потенциал самолетов Як-130", - сказал И.Кравченко.

По его словам, "Ивченко-Прогресс" рассчитывает получить от России техническое задание на разработку такой модификации.

"К нам на предприятие приезжал глава корпорации "Иркутск" Федоров Алексей Иннокентиевич. Договорились, что дело выгодное и целесообразное. Россия выдаст нам ТЗ. После того, как оно будет выдано, мы рассчитываем приступить к этому двигателю. Думаю, что через три года точно эта модификация пройдет испытания - это нормальный срок", - сказал И.Кравченко.

Он подчеркнул, что у предприятия есть все возможности для того, чтобы увеличить тягу двигателей для экспортного варианта самолета Як-130.

Як-130, разработанный ОКБ имени Яковлева, позволяет на самом современном уровне обучать и повышать квалификацию летчиков российских и зарубежных боевых самолетов поколения "4+"и "5". Самолет является основным компонентом учебно-тренировочного комплекса, включающего интегрированную систему объективного контроля, учебные компьютерные классы, пилотажные и специализированные тренажеры.