Государственные испытания двигателя для Ан-70 намечены на август

Государственные испытания первого в мире турбовентиляторного двигателя Д-27 для перспективного украинско-российского транспортного самолета Ан-70 планируются на август 2012 года.

Как сообщает РИА «Новости», об этом журналистам сказал генеральный конструктор украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" Игорь Кравченко.

"В этом году мы должны завершить госиспытания авиадвигателя Д-27, и сейчас нет никаких оснований для срыва этих планов. Процесс идет в тесном взаимодействии с Минобороны РФ и Украины. Сейчас оформляется необходимая документация. Думаю, что в конце августа двигатель мы поставим на госиспытания", - сказал он.

Мощность нового двигателя составляет 14 тысяч л.с.

Как заявил недавно главком ВВС РФ генерал-майор Виктор Бондарев, российские вооруженные силы будут заказывать самолеты Ан-70 только после устранения выявленных недочетов проекта и успешного завершения госиспытаний.

Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. По своим характеристикам он призван обеспечивать доставку практически всей номенклатуры армейского вооружения и военной техники общим весом 35-47 тонн на 3 тысячи - 5,1 тысячи километров, с крейсерской скоростью 700-750 километров в час.

В качестве десантного судна может доставлять к целям 300 военнослужащих, а как санитарный вариант - эвакуировать свыше 200 раненых. Новый самолет пригоден к эксплуатации как с бетонных взлетно-посадочных полос, так и с грунтовых площадок длиной 600-700 метров. Бортовые приборы позволяют использовать Ан-70 автономно на необорудованных аэродромах, без использования каких-либо специальных наземных средств.

Как заявлял в январе этого года директор департамента разработки и закупок вооружений и военной техники министерства обороны Украины Андрей Артюшенко, стоимость одного Ан-70 оценивается в 67 миллионов долларов.

В марте государственный авиастроительный концерн "Антонов" и российская "Объединенная авиастроительная корпорация" договорились, что начнут выпуск самолетов Ан-70 на Воронежском самолетостроительном заводе.