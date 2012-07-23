Одесский припортовый завод в первом полугодии получил 100,4 млн грн чистого убытка

Одно из крупнейших химических предприятий Украины “Одесский припортовый завод” в первом полугодии 2012 года на фоне падения выручки получило чистые убытки в размере 100,4 млн грн по сравнению с чистой прибылью в 229,4 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Как сообщает завод в своем финансовом отчете, выручка от реализации при этом снизилась до 2,241 млрд грн с 2,692 млрд грн в первом полугодии 2011 года.

Чистый доход в январе-июне 2012 года сократился до 2,174 млрд грн с 2,624 млрд грн в первом полугодии 2011 года, а себестоимость реализации продукции и услуг снизилась до 2,138 млрд грн с 2,176 млрд грн годом ранее.

Валовая прибыль предприятия в первом полугодии упала до 35,8 млн грн с 448,1 млн грн в первом полугодии 2011 года.

В начале текущего года правительство Украины утвердило финансовый план Одесского припортового завода, предусматривающий получение в 2012 году валового дохода (выручки) на уровне 6,607 млрд грн и чистой прибыли - 490 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

В 2011 году ОПЗ получил чистую прибыль в размере 336,133 млн грн против чистых убытков в 87,169 млн грн годом ранее.

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