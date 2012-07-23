«Крымский Титан» намерен привлечь кредитные средства на 2,88 млрд грн

ЧАО «Крымский Титан» объявило тендеры на привлечение кредитных ресурсов на общую сумму 2,88 млрд грн. Об этом сообщается на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, предприятие намерено привлечь три возобновляемые мультивалютные кредитные линии сроком на 1 год на 800 млн грн, 480 млн грн и 160 млн грн. Кроме того планируется привлечение еще трех кредитных линий на аналогичные суммы, но на срок 2 года.

Дата раскрытия конкурсных предложений — 20 августа 2012 года.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» - современное высокотехнологичное предприятие, выпускающее диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

«Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

В состав ЧАО «Крымский Титан», помимо головного предприятия, входят два филиала – Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат, специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ принадлежит Группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50% - 1 акция ЧАО «Крымский Титан».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кабмин готовит титановые предприятия к продаже