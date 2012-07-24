Проблемные вопросы «Карпатнафтохима» рассмотрит комиссия во главе с министром финансов

Все проблемные вопросы ООО «Карпатнафтохим» рассмотрит комиссия, которую возглавит министр финансов Украины Юрий Колобов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил Вышиванюк в понедельник, 23 июля, на пресс-конференции. (На прошлой неделе о проблемах предприятия губернатор проинформировал Президента Украины Виктора Януковича).

«Да, я говорил о «Карпатнафтохиме» и просил Президента создать отдельную комиссию, которую возглавит министр финансов и которая рассмотрит все проблемные вопросы, - отметил М.Вышиванюк. – Думаю, что взаимоотношения с «Карпатнафтохимом» будут урегулированы».

По словам губернатора, «там есть проблемы: претензии «Карпатнафтохима» к нашему правительству, но у нашего правительства есть претензии к «Карпатнафтохима». И эти претензии взаимные».

«Я, думаю, что в ближайшее время при участии министра финансов Юрия Колобова мы урегулируем все вопросы и «Карпатнафтохим» проведет свой ремонт», - отметил М.Вышиванюк.

Как сообщал УНИАН, на ООО «Карпатнафтохим» намерены в сентябре начать плановый капитальный ремонт.

По информации пресс-службы предприятия, остановки производств не будет, а будет капремонт. «На сентябрь-октябрь 2012 года запланирован плановый капитальный ремонт, - отметили в пресс-службе. - Сегодня предприятие работает. Однако окончательное решение о временной остановке производств еще не принято».

В то же время пресс-служба отмечает, что сложной сегодня является ситуация на мировом рынке нефтехимической продукции, где наблюдается падение цен на отдельные ее виды, в том числе и поливинилхлорид суспензионный, который в настоящее время является основным продуктом «Карпатнафтохима». На предприятии надеются, что за время капитального ремонта сможет решиться вопрос по отгрузке потребителям со своих складов уже готовой продукции.

Справка УНИАН. ПАО «Карпатнафтохим» (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) создано в 2004 году. Основателями являются ЗАО «ЛУКОР» (г. Калуш, Ивано-Франковская область) и компания «LUKOIL Chemical B. V.», зарегистрированная Торгово-промышленной палатой в Амстердаме (Нидерланды).

Предприятие специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.