ММК им. Ильича в первом полугодии увеличил убыток в 2,6 раза

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» в январе-июне 2012 года увеличило убыток в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,69 млрд грн.

Об этом говорится в квартальном отчете предприятия.

В отчете отмечается, что в январе-июне ММК им. Ильича сократил чистый доход на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 13,96 млрд грн, а также сократило валовой доход (выручку) от реализации на 15,2% – до 15,1 млрд грн.

Справка УНИАН. ММК им. Ильича входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

ММК им. Ильича за 2011 г. нарастил производство проката на 6,6% - до 5,206 млн тонн, в I полугодии 2012 года против аналогичного периода 2011 года — сократил на 7,5% - до 2,415 млн тонн.