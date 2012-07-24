Алчевский меткомбинат в первом полугодии получил 140,5 млн грн убытка

ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК, Луганская обл.) в январе-июне 2012 года получило 140,5 млн грн убытка по сравнению с 42,3 млн грн прибыли за аналогичным период 2011 года. Об этом говорится в отчете предприятия.

Сообщается, что в январе-июне т.г. АМК сократил чистый доход на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 7,54 млрд грн, а также сократило валовой доход (выручку) от реализации на 22% – до 9,04 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК, Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

АМК входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% + 2 акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

АМК за 2011 год нарастил производство основных видов продукции на 19,3-36%, за І квартал 2012 г. АМК сократил производство на 12-0,3%.

За первое полугодие 2012 года АМК сократил производство проката почти на 9% - до 1,7 млн тонн

По итогам І квартала т.г. чистый убыток АМК вырос до 314,9 млн грн, что почти в 4 раза больше, чем убыток комбината за І квартал 2011 года (84,7 млн грн).