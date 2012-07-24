Активность в частном секторе еврозоны снизилась шестой месяц подряд

Активность в частном секторе еврозоны снизилась в июле шестой месяц подряд, так как обрабатывающий сектор резко сократился, усилив вероятность рецессии в блоке, сообщает Reuters.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI), который считается указанием на скорость роста экономики, составил 46,4 пункта в июле, как и в июне, не оправдав прогнозов о повышении до 46,5 пункта.

Индекс держится ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения, уже шесть месяцев, и аналитики полагают, что это указывает на падение квартального ВВП на 0,6%.

Аналитики, опрошенные Reuters на прошлой неделе, ожидают, что экономика блока сократится на 0,1 % в текущем квартале. В совокупности с ожидаемым сокращением на 0,3 процента во втором квартале, это приведет ко второй рецессии в еврозоне с 2009 г.