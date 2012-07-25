«Богдан Моторс» сократил убыток в 7,6 раза

ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» (ранее «Луцкий автомобильный завод»), входящее в корпорацию «Богдан», в январе-июне сократило чистый убыток в 7,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 31,6 млн грн.

Об этом говорится в отчете компании.

В январе-июне «Богдан Моторс» увеличил чистый доход на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 1,8 млрд грн, а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 7,7% – до 2,08 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «Богдан Моторс» сократил чистый убыток в 43,4 раза по сравнению с 2010 годом - до 5,89 млн грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время методом полномасштабного производства выпускаются легковые авто Lada и Hyundai.

Корпорация «Богдан» в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей, инвестировав в этот проект свыше 330 млн долл.

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