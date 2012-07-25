«Концерн Стирол» в первом полугодии увеличил убыток в 9 раз

Крупнейший производитель минеральных удобрений в Украине «Концерн Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.) в январе-июне 2012 года увеличил чистый убыток в 9 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 1,27 млрд грн.

Об этом говорится в отчете предприятия.

Чистый доход «Концерна Стирол» за отчетный период увеличился на 31% - до 3,2 млрд грн, а валовой доход (выручку) от реализации на 32,4% - до 3,3 млрд грн.

Справка УНИАН. Концерн «Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ривнеазот», ПАО «Концерн «Стирол», ЗАО «Таджиказот» в Таджикистане и АО «Нитроферт» в Эстонии.