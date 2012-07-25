Стахановский ВСЗ в I полугодии сократил прибыль на 71,6%

«Стахановский вагоностроительный завод» (СВЗ, Луганская обл.), одно из ведущих вагоностроительных предприятий Украины, в январе-июне 2012 года сократило чистую прибыль на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 34,4 млн грн. Об этом говорится в отчете предприятия.

В январе-июне 2012 года Стахановский вагонозавод сократил чистый доход на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 1,54 млрд грн, а также уменьшил валовой доход (выручку) от реализации на 20% – до 1,63 млрд грн.

Справка УНИАН. ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» является одним из лидеров машиностроения Украины, специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.

В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега Жеваго.

Стахановский вагонозавод в 2011 г. сократил прибыль на 39% – до 160 млн грн.