Стахановский ВСЗ в I полугодии сократил прибыль на 71,6%
«Стахановский вагоностроительный завод» (СВЗ, Луганская обл.), одно из ведущих вагоностроительных предприятий Украины, в январе-июне 2012 года сократило чистую прибыль на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 34,4 млн грн. Об этом говорится в отчете предприятия.
В январе-июне 2012 года Стахановский вагонозавод сократил чистый доход на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 1,54 млрд грн, а также уменьшил валовой доход (выручку) от реализации на 20% – до 1,63 млрд грн.
Справка УНИАН. ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» является одним из лидеров машиностроения Украины, специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.
В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.
Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.
Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега Жеваго.
Стахановский вагонозавод в 2011 г. сократил прибыль на 39% – до 160 млн грн.