"Мотор Сич" до конца года решит все проблемы для заключения договора с Sikorsky Aircraft

Акционерное общество «Мотор Сич» (г. Запорожье) до конца текущего года решит все технические проблемы, устранение которых необходимо для заключения с Sikorsky Aircraft договора на ремоторизацию вертолетов S-61.

Об этом УНИАН сообщил председатель Совета директоров АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

«На сегодняшний день есть ряд технических проблем и это естественно: авиастроение консервативная отрасль и «просто так» с одной машины на другую переставить двигатель нельзя. Сейчас мы работаем над решением этих проблем, и завершить все работы планируем до конца года», – сообщил А.Богуслаев.

Он также отметил, что все технические вопросы касаются не характеристик продукции предприятия, а исключительно адаптации украинского двигателя к вертолетам Sikorsky Aircraft.

«АО «Мотор Сич» – единственное в мире предприятие, двигатели которого могут работать при экстремально высоких температурах +52°C и +55°C (остальные работают до +40°C). Поэтому Sikorsky Aircraft обратился именно к нам», – сообщил А.Богуслаев, отметив, что именно этот температурный фактор – ключевой для миротворческих контингентов США в жарких странах.

По словам председателя Совета директоров «Мотор Сичи», после устранения всех связанных с адаптацией двигателя проблем «будут проводиться испытания, на что уйдет год».

Как сообщалось, на днях «Мотор Сич» и Sikorsky Aircraft сообщили о проведении переговоров о сотрудничестве с целью проведения ремоторизации вертолетов S-61. По данным АО «Мотор Сич», речь идет об использовании на вертолетах Sikorsky Aircraft двигателя «Мотор Сичи» ТВ3-117ВМА-СБМ1В серии 4Е на 1,7 тыс. л. с., который может работать в условиях экстремальных температур наружного воздуха.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

73,2856% акций ПАО «Мотор Сич» принадлежат ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.

Вертолет Sikorsky S-61 разработан американской фирмой Sikorsky Aircraft в соответствии с контрактом, заключенным ею 24 декабря 1957 г. с ВМФ США. Контрактом предусматривалось создание двухдвигательного вертолета-амфибии с большим радиусом действия, предназначенного для поиска, обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для проведения поисково-спасательных операций. В 1961-1962 годах на нем было установлено пять мировых рекордов скорости, в том числе абсолютный – 339 км/ч на базе 19 км. В марте 1965 года был установлен мировой рекорд дальности полета по прямой – 3 389 км, а в июле 1967 года два вертолета поисково-спасательной модификации НН-3 совершили при девяти дозаправках в воздухе беспересадочный перелет через Атлантику, пролетев 6 710 км за 30 часов 46 минут.

Многочисленные модификации вертолета условно делят на противолодочные вертолеты-амфибии, сухопутные транспортно-десантные и поисково-спасательные вертолеты и гражданские модификации.

Двигатель АО «Мотор Сич» TB3-117BMA-CБM1B серии 4E разработан для установки на вертолеты Ми-8Т. Поддерживает мощность до больших значений температур наружного воздуха, высот базирования и полета, по сравнению с существующими вертолетными двигателями ТВ2-117.

Режим 2,5-минутной мощности обеспечивает безопасные взлет и посадку вертолета при одном неработающем двигателе. Согласно техническим характеристикам. в крейсерском режиме поддерживается до tH, +60°С.