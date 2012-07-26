«Мотор Сич» в І полугодии увеличило прибыль на 23,7%

Одно из крупнейших машиностроительных предприятий Украины «Мотор Сич» (г. Запорожье) в январе-июне 2012 года увеличило чистую прибыль на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 875,6 млн грн.

Об этом говорится в отчете предприятия.

В январе-июне т.г. «Мотор Сич» увеличила чистый доход на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 3,1 млрд грн, а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 29% – до 3,15 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «Мотор Сич» увеличила чистую прибыль на 8,9% по сравнению с 2010 годом – до 1,344 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

73,2856% акций ПАО «Мотор Сич» принадлежат ЧАО «Всеукраинский Депозитарий Ценных Бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.