Костусев грозит закрыть нефтехимические предприятия Одессы, загрязняющие атмосферу

Мэр Одессы Алексей Костусев поручил подготовить к следующему заседанию горисполкома проект решения о прекращении работы нефтехимических предприятий города, чрезмерно загрязняющих атмосферу.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение было принято в четверг, 26 июля, на заседании Одесского горисполкома по итогам обсуждения вопроса «О мерах по улучшению состояния атмосферного воздуха в Одессе».

В частности, исполняющая обязанности начальника Департамента экологической безопасности горсовета Валентина Дацюк сообщила, что работающие недалеко от центра города АО «Одесснефтепродукт», ЗАО «Эксимнефтепродукт» и другие предприятия нефтехимической отрасли загрязняют атмосферу, причем показатель предельно допустимой концентрации углеводорода в воздухе за последние дни превышен в 12,5 раза.

Главный эколог города объяснила резкое увеличение количества жалоб одесситов на загрязнение воздуха и усиление неприятного запаха несоблюдением природоохранного законодательства рядом компаний, в частности, АО «Одесснефтепродукт» и ЗАО «Эксимнефтепродукт».

«Согласно замерам специалистов, проведенным рядом с этими нефтеперевалочными предприятиями, в феврале и марте текущего года уровень ПДК углеводорода в воздухе превышались в 2-3 раза, в мае – в 8 раз, а 18 и 19 июля – уже в 12,5 раза», — констатировала В.Дацюк.

«Эти зловонные запахи свидетельствуют о недопустимо высоких уровнях испарений углеводорода, допускаемых оборудованием этих предприятий, и весьма опасны для здоровья горожан, - также отметил начальник Управления здравоохранения Игорь Шпак.

На заседании горисполкома также отмечалось, что руководство «Одесснефтепродукта» игнорирует предписания экологических и других контролирующих служб об усилении мер контроля за состоянием воздуха, и не устанавливает, в отличие от ОАО «Лукойл-НПЗ», датчиков мониторинга воздуха.

Более того, по словам В.Дацюк, дирекция «Одесснефтерпродукта» не допускает на свою территорию экологических инспекторов.

«Нужно принимать решение о приостановке этих производств и обращаться в соответствующие структуры Кабмина Украины», - сказала она.

После того, как члены горисполкома заслушали объяснения председателя правления АО «Одесснефтепродукт» Александра Рыбки, а также представителей других предприятий нефтепереработки, городской голова Одессы поручил вице-мэру Николаю Ильченко подготовить проект соответствующего решения к следующему заседанию горисполкома.

А.Костусев подчеркнул, что «городские власти не намерены больше спокойно наблюдать, как травят одесситов. Нужно подготовить аргументированное, развернутое решение горисполкома — с учетом того, что оно может стать предметом судебных разбирательств по искам этих предприятий».