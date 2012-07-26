Продажи новых автомобилей в Украине в 1-м полугодии выросли на 21% - эксперты

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в первом полугодии 2012 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 21%, что указывает на постепенное восстановление рынка, сообщила компания «Атлант-М» в переданном агентству УНИАН отчете.

Компания не указывает абсолютных цифр продаж за этот период.

«Рынок в июне оказался немного ниже майского уровня, что достаточно часто наблюдалось в предыдущие годы. Возможно, росту продаж помешало проведение Евро-2012, заставившее часть потенциальных покупателей отложить приобретение автомобиля. Если эта гипотеза верна, то мы увидим в июле-августе возобновление роста продаж», - цитирует сообщение директора отделения стратегического развития «Атлант-М» Алексея Терещенко.

По данным экспертов, по итогам первого полугодия тройка лидеров украинского рынка иномарок выглядит следующим образом: модели Hyundai (продано 9912 автомобилей), Volkswagen (продано 8651 автомобиль) и Kia (продано 7538 автомобилей).

Среди наиболее популярных брендов наибольший рост в продажах показывают Volkswagen, Kia, Geely. Из ТОП-3 рейтинга по итогам полугодия выбыли Toyota и Skoda, переместившись на 4-е и 5-е место соответственно.

Эксперты рынка при этом отмечают снижение продаж автомобилей японских марок (Honda, Mitsubishi), а также Daewoo и Chery.

Сегмент премиальных автомобилей, по данным «Атлант-М», вырос на 27% по сравнению с I полугодием 2011 года. При этом прошлогодний лидер Lexus уступил место немецкой тройке Mercedes, Audi и BMW, которая идет вплотную и суммарно занимает 55,5% премиум-сегмента в Украине.

Ранее в текущем месяце профильная ассоциация «УкрАвтоПром» сообщила, что производство легковых автомобилей в Украине в первом полугодии 2012 года в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования упало по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 19,6% до 36 542 единиц.

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