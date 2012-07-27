По мнению Клюева, Украина уверенно выходит в лидеры на мировом рынке бронетехники

Отечественный оборонно-промышленный комплекс со временем должен стать одним из двигателей развития и расширения высокотехнологичных секторов экономики Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя принятие на вооружение украинской армией нового современного бронетранспортера БТР-4Е отечественного производства, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По его словам, получение украинской армией новых образцов вооружений становится хорошей традицией. А.Клюев выразил уверенность, что в будущем можно ожидать оснащение отечественной армии рядом других современных образцов военной техники и вооружений.

Как сказал секретарь СНБО, очень важно, что новые образцы, поступившие в Вооруженные силы Украины в последнее время, практически полностью состоят из комплектующих отечественного производства. Он напомнил, что БТР-4 на 100% состоит из отечественных комплектующих и оснащен вооружением украинского производства.

Украина уверенно выходит в лидеры на мировом рынке бронетехники, заявил А.Клюев. «Если раньше наша страна славилась своими транспортными и пассажирскими самолетами и авиадвигателями, то в ближайшие годы за пальму первенства в украинском оборонном экспорте будут состязаться и отечественные производители танков и бронемашин», - отметил он.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что современные бронетранспортеры украинского производства не просто не уступают, а по ряду параметров превосходят свои зарубежные аналоги. А.Клюев заявил, что зарубежные партнеры довольны украинской техникой и тем, как она себя показывает в ходе различных международных учений по сравнению с образцами производства других государств. Он напомнил, что руководители Таиланда очень позитивно оценивали сотрудничество с Украиной, в том числе - после демонстрации отличных показателей тайскими бронемашинами украинского производства во время широкомасштабных учений вооруженных сил Таиланда и Сингапура. Он сообщил, что в настоящее время ведутся консультации о возможности совместной сборки БТР-3 на предприятиях Таиланда, а также передачи украинской технологии для производства в этой стране боеприпасов малого калибра.

По словам А.Клюева, также очень важно, что украинские разработчики не останавливаются на достигнутом и постоянно работают над новыми образцами техники и вооружения.

«Новые качественные образцы техники, которые хорошо себя проявляют в разных странах, дают крупные контракты, а значит – средства для проведения новых научных, инженерно-конструкторских и испытательных работ. Развитие новых модификаций бронемашин также означает развитие новых систем активной и пассивной защиты, систем поражения, управления, связи и многих других технологических направлений. Мы должны стремиться к тому, чтобы со временем значительно расширить сектор высоких технологий в отечественном оборонно-промышленном комплексе. Часть военных технологий будет адаптирована к гражданским нуждам, что придаст новый импульс развитию других секторов экономики Украины», - заявил А.Клюев.

По его словам, многие критики не понимают очень важной вещи: технологическая военная мощь государства и его экономический потенциал в значительной степени взаимосвязаны. Украина просто обязана развивать свой военно-промышленный комплекс, в результате оснащая собственную армию современным эффективным оружием и техникой, подчеркнул секретарь СНБО.

А.Клюев напомнил, что в 2012 году для нужд ВСУ планируется ввести в строй 15 кораблей, отремонтировать или модернизировать 36 самолетов и вертолетов. По состоянию на сегодняшний день на вооружение принято 12 модернизированных самолетов МиГ-29, Су-25 и Л-39, которые проходят испытания в частях тактической авиации, а также на вооружение недавно приняты парашютная система «Барс-С», наземная радиолокационная станция П-18 «Малахит» и другие.