"Свободная торговля" не защитит Украину от торговых войн с Россией

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник рассмотрит вопрос о ратификации Договора о зоне свободной торговли стран-участниц СНГ. Документ, который пылился в Администрации Президента с осени прошлого года, неожиданно приобрел статус приоритетного и был подан в парламент за подписью Президента на этой неделе. Опрошенные агентством УНИАН эксперты и политики весьма сдержанно комментируют документ, в то время как власть продвигает позитив, прогнозируя увеличение доходов казны почти на 10 млрд грн в год.

Договорные маневры

Договор о создании зоны свободной торговли СНГ внесен на ратификацию так же спонтанно и неожиданно, как был подписан. Напомним, премьер-министр Николай Азаров поставил свою подпись под Договором о ЗСТ СНГ на саммите глав правительств стран СНГ, который состоялся в середине октября минувшего года в Санкт-Петербурге. В это время Президент Янукович коротал время в компании Президента Медведева на гостеприимной донецкой земле.

Все высокопоставленные чиновники в тот день уверяли журналистов: никакого подписания не должно состояться. Однако, поздно вечером к прессе вышли главы правительств и тогдашний российский премьер Владимир Путин сообщил, что стороны "неожиданно для себя" подписали достаточно важный международный документ. Еще один важный нюанс - собственно публичной официальной церемонии подписания договора таки не было (помните привычную глазу телевизионную "картинку"? Широкий стол, флаги за спинами подписантов, шикарные папочки с документами, красивые ручки, непременное легкое замешательство подписывающих, которые после "скрепления" пытаются одновременно пожать другу руки и обменяться папками...). Так вот в тот день ни журналисты, ни широкая общественность так и не получила удовольствия лицезреть официоз. О факте подписания сообщили на словах - сам процесс проставления подписи так никто и не увидел. Равно как никто "посторонний" так и не увидел в тот день собственно текст подписанного документа.

Что ж делать, все поверили на словах - договор подписан и несмотря на спешку и "неожиданность", все процедуры должны быть соблюдены. Например, трудно поверить, что Николай Янович поставил свою подпись без предварительной телефоннной консультации с Виктором Федоровичем, но факт остается фактом — в последующем президент и другие высокопоставленные чиновники наотрез отказывались комментировать договор. Более того, представители властной команды в течение последующих месяцев всячески старались дезауировать подпись Азарова.

Слухи и предположения о том, какие же "листы" подписал украинский премьер, приобрели в отечественном политикуме такой размах, что народный депутат Украины, оппозиционер Сергей Терехин обвинил Азарова в превышении служебных полномочий при подписании Договора о свободной торговле и призвал Генеральную прокуратуру привлечь Азарова к ответственности по той же статье, по которой осудили Юлию Тимошенко.

Не менее интересно поступил Институт Горшенина, который спустя несколько месяцев после подписания задал народным депутатам простой вопрос: знакомы ли вы с текстом Договора о создании ЗСТ с СНГ, подписанным Николаем Азаровым? И только 22% опрошенных заявили, что знакомы с текстом договора. При этом, «знающие» депутаты отмечали, что полный текст документа видели лишь единицы, а остальные проинформированы о его содержании исходя из высказываний партийного руководства. И как-то сложно списать такую неосведомленность нардепов на то, что они попросту "ленивы и нелюбопытны".

Зимой 2012 года и вовсе произошел комичный случай. Посетивший Украину спикер нижней палаты российского парламента Сергей Нарышкин на встрече с Януковичем выразил уверенность в синхронной ратификации Договора о создании ЗСТ СНГ. Уже в марте с.г. аналогичное предложение о синхронности озвучил Путин. В результате Госдума Соглашение ратифицировала, а Рада — нет. Как позже заявит глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, Украина не готова и не будет ратифицировать данный договор в ближайшее время.

Теперь, видимо, это время наступило. И наступило после июльского визита в Украину теперь уже Президента России Владимира Путина, который, как известно, явно не спешил на встречу с Виктором Януковичем. Видимо, процитированная Путиным известная фраза о том, что утром - стулья, а вечером - деньги», так впечатлила украинского президента, хотя и была сказана несколько по другому поводу.

В любом случае, большинство комментариев сводятся к том, что вопрос ратификации Договора скорее политический, чем экономический. «Самое парадоксальное, что Партия регионов, плотно опекающая денежные обороты в стране, как никакая другая политическая структура понимает плюсы и минусы документа», говорит Терехин. Однако, здесь на первый план выходит вопрос политической целесообразности. Как известно, в стране развернул бурную деятельность кум Путина — Виктор Медвечук, который исповедует достаточно радикальные взгляды на украинско-российские отношения. Поэтому Януковичу и его команде предстоит хорошо «попотеть», чтобы защищать имидж лучшего друга России. Тем более накануне парламентских выборов.

Экономическое гадание на кофейной гуще

Что касается экономических плюсов и минусов, то провластные силы акцентируют на безусловных позитивах. В финансово-экономическом обосновании к Договору о СТ сказано, что в случае его ратификации парламентом (в которой практически никто не сомневается) в Украине дополнительный рост ВВП составит 2,5%, а доходы госбюджета вырастут на 9,4 млрд грн в год.

По отраслям можно ожидать дополнительный рост объемов выпуска продукции. К примеру, сельского хозяйства - на 3,86%, пищевой промышленности - на 3,36%, легкой промышленности - на 3,11%, в металлургии - на 4,2%; химической и нефтехимической промышленности - на 4,75%, машиностроении - на 7,19% и т.д.

Читать такие радужные экономические цифры, после того, как действующая власть почти год пыталась всячески дезавуировать подпись Азарова под Договором о создании ЗСТ, весьма и весьма странно.

Такая безапелляционная позитивность показалась странной даже Главному научно-экспертному управлению Верховной Рады. В своем заключении его специалисты обращают внимание на то, что в финансово-экономическом обосновании ратификации Договора о ЗСТ СНГ отсутствует информация о негативных последствиях ратификации. «В финансово-экономическом обосновании к проекту речь идет о позитивных последствиях для экономики Украины, с чем можно согласиться. В то же время, отсутствует информация относительно возможных негативных последствиях после ратификации Украиной Договора о зоне свободной торговли для национальной экономики (в частности, ее производственного сектора), взаимоотношений с третьими странами и возможных путей избежания этих негативных последствий или их нейтрализации… Учитывая членство Украины в ВТО, трудно представить себе, что присоединение к Договору о зоне свободной торговли не несет никаких негативных последствий», - говорится в заключении.

Неудивительно, что большинство опрошенных агентством УНИАН экспертов и политиков сдержанно комментируют выгоды Украины от вступления в Зону свободной торговли на постсоветском пространстве. Экономическая выгода, если и просматривается, то весьма гипотетически. Главное достоинство — фиксирование "статус-кво в торговле" между странами СНГ. Главный недостаток — отстутствие ответа на вопрос, как Украина сможет отстаивать свои права в рамках Зоны свободной торговли СНГ в случае повторения торговых войн?

Соглашение о ЗСТ дает краткосрочную выгоду и не отменяет торговые войны

Слово экспертам:

Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций:

- Соглашение о свободной торговле является одним из самых распространенных cпособов обеспечения экономических интересов страны. К примеру, Чили имеет около двух десятков соглашений о свободной торговле, которые дают беспрепятственный доступ национальных производителей на рынки других торговых партнеров. Но с другой стороны, мы зависим от импорта, следовательно свободный доступ к рынкам наших партнеров является очень важным. Мы имели двусторонние соглашения о свободной торговле практически со всеми странами СНГ, но там существовали определенные исключения. Появился новый игрок - Таможенный союз, который прямо заявил о введении импортных пошлин на украинские товары.

Таким образом, Украина может использовать свободную торговлю в рамках СНГ, членами которой являются страны Таможенного союза, чтобы сохранить торговый режим между Украиной и Россией, Украиной и Беларусью, Украиной и Казахстаном.

Что касается вопросов, связанных с демпингом, то соглашение о свободной торговле не предусматривает возможность избежания таких противоречий. Вопрос заключается не в том, как запретить споры, а в том, чтобы установить соответствующие правила их решения. Поэтому можно констатировать: Соглашение не может обезопасить Украину от появления новых торговых споров с Россией.

Соглашение о ЗСТ во многом повторяет основные положения и содержит практически тот же перечень исключений из режима свободной торговли, который мы имели в двусторонних отношениях со странами, членами СНГ. Поэтому мы не можем говорить, что существенно либерализовали режим. Но фиксация таких исключений является гарантией того, что этот список не будет расширяться.

Олег Устенко, исполнительный директор международного Фонда Блейзера:

- В условиях ухудшения экономической ситуации и роста турбулентности на мировых рынках, в мире будут расти протекционистские действия практически на рынках всех стран. Не избежать этого в отношениях Украина-Россия и даже среди участников-стран ВТО. Поэтому большая часть экспортно-зависимых стран, а Украина является именно таковой, должна снизить риски, которые могут повлиять на ее экспорт. В данном случае соглашение с ЗСТ СНГ достаточно серьезная гарантия того, что протекционистские действия со стороны наших контрагентов (в частности, РФ, Беларуси, Казахстана) не будут применяться по отношению к украинским экспортерам. Кроме того, у наших экспортеров есть надежда на применение симметричных действий. В этом соглашении о ЗСТ следует обратить внимание на ст.2 о том, что не формируются новые барьеры в торговле. Я считаю, что подписание этого соглашения и ратикация - не есть шаг вперед. Но топтание на месте дает возможность "зафиксировать картину» и не допустит появлению новых барьеров в торговли.

Важный вопрос - входит ли это соглашение в конфликт с Соглашением о ЗСТ с ЕС? Думаю, не входит. Страна может иметь сколько угодно соглашений о ЗСТ, вопрос заключается в другом — как не стать членом Таможенного союза, поскольку там очень есть серьезные предостережения.

Является ли Договор о ЗСТ гарантией того, что прекратятся торговые войны с Россией? Их будет меньше, но они не прекратятся.

Является ли ЗСТ частью интеграционных проектов? Безусловно. ЗСТ - один из элементов большого «интеграционного» плана Путина. Но при этом мы вполне можем говорить о краткосрочных экономических выгодах.

Азаров не оставил парламенту выбора

Впрочем, на фоне комментариев уже о последствиях ратификации и вступления в силу Договора о ЗСТ СНГ, у многих остаются вопросы к процедуре, к тому - были ли соблюдены чиновниками все необходимые формальности и не нанесли ли ненароком чиновники в спешке подписания какого вреда государству украинскому.

Как мы уже упоминали, весной тот же Сергей Терехин был достаточно категоричен в оценках действий, в частности премьер-министра. Не поменял он своего мнения до сих пор.

Сергей Терехин, народный депутат, первый заместитель главы Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности:

- В апреле 2012 года я отправил в Генеральную прокуратуру требование привлечь к отвественности премьера Азарова за то, что он превысил служебные полномочия при подписании в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) СНГ. Он действовал по собственной инициативе, без соответствующих директив (указаний) от президента Виктора Януковича. Это является преступлением и подпадает под действие той же статьи Уголовного кодекса Украины, по которой была осуждена Юлия Тимошенко (ч.3 ст. 365 УК (превышение служебных полномочий) .

Не исключаю, что Азаров и консультировался по телефону, но директив не было. Косвенно это подтверждает и то обстоятельство, что документ почти год лежал без движения.

Прокуратура не увидела состава преступления в действиях Азарова. Но я по-прежнему считаю: факт преступления был. Потому что парафирование Азаровым соглашения делает невозможным внести изменения в документ при ратификации Верховной Радой. В документе есть 21 статья, запрещающая делать какие-либо оговорки, изменения или уточнения (кстати, эта статья вызвала замечания и у Главного научно-экспертного управления ВР - ред.). Одним словом, де-факто Азаров оставил парламент без выбора.

Что же касается экономической выгоды, то я ее не вижу. Документ ухудшает положение Украины, если его сравнивать с сегодняшней ситуацией. В первую очередь документ ассиметричен в изъятих по экспорту. Украина имеет всего несколько изъятий по товарным позициям, к примеру, это лом цветных металлов, семена подсолнуха и возможность введения нетарифных ограничений по зерну.

Россия добилась изъятий из соглашения по более 76 товарным позициям. Особенно по жизненно важным для нас товарам. Таким, как энергоносители и трубы. Спрашивается, зачем нам такое соглашение, если действующее межправительственное соглашение между Россией и Украиной лучше?

Есть еще один момент. Согласно приложению №6 соглашения, к той стране, которая подпишет соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, возможно применение санкций. Понятное дело, что речь идет об Украине.

Ратификация: сюрпризов не будет?

Итак, 30 июля ратификация будет вынесена на заседание Верховной Рады. Представители властной команды говорят о ней практически как о свершившемся факте. Хотя, еще весной руководители фракции Партии Регионов в Раде усмотрели в тексте договора неравные условия для Украины.

В любом случае, ратификация Украиной Договора о ЗСТ СНГ - вопрос ключевой. Напомним, Россия и Беларусь Договор уже ратифицировали. Но именно после ратификации его третьей страной Договор о зоне свободной торговле стран-участниц СНГ сможет вступить в силу. Таким образом, нажимая на кнопки в Раде, депутаты фактически "включают" Зону свободной торговли на постсоветском пространстве, которая при соблюдении установленных процедур может заработать уже осенью текущего года.

Игорь Николаенко, Лана Самохвалова (УНИАН)