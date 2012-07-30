Министр обороны отмечает прогресс в строительстве украинского корабля класса «корвет»

Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин считает, что в строительстве украинского военного корабля класса «корвет» отмечается «очевидный прогресс», его будущее самое оптимистичное.

Об этом глава оборонного ведомства заявил журналистам в Севастополе, где принял участие в праздновании Дня флота Украины и Дня Военно-Морского флота России, передает корреспондент УНИАН.

«Продолжаем строительство, продолжаем активно прогресс. Если сравнить, что было в начале года, и что сейчас, там прогресс очевиден совершенно. И плюс к этому, мы провели большую работу по замещению импортных компонентов и составляющих корвета, на продукцию отечественного производства. Значит, мы сохраняем и приумножаем рабочие места», - сказал руководитель украинского военного ведомства.

Как считает Д.Саламатин, перспективы у проекта «корвет» «самые хорошие».

На уточняющий вопрос представителей СМИ, позволяют ли технологии строить корабли, министр сказал: «Да, да и еще раз – да. Украина в состоянии строить корабли и будет строить корабли долгие годы самой высокой сложности. Я вам это заявляю со всей ответственностью. Школу мы сохранили», - ответил министр обороны.

На вопрос о том, будет ли вестись строительство и на севастопольских верфях, Д.Саламатин ответил: «Будем строить всюду, где можно. Где не можем, тоже будем пробовать».

Как сообщал УНИАН, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев ранее заявлял, что Украина начала набирать хорошие темпы восстановления уровня оснащенности собственной армии техникой и вооружением.

По его словам, в 2012 году будет введено в строй 15 кораблей. И в первую очередь, уже проведена большая работа в рамках программы «Корвет».

«Для восстановления потенциала украинского ОПК важно, что подавляющее большинство компонентов этого проекта будут заменены продукцией отечественного производства. В проекте строительства этих отечественных кораблей задействовано более 100 предприятий во всех регионах Украины», - отметил А.Клюев.