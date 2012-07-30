Подводная лодка «Запорожье» войдет в боевой состав флота до конца года

Подводная лодка «Запорожье» будет принята в боевой состав украинского флота к концу текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера журналистам в Севастополе командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин.

«Ходовые испытания подводной лодки «Запорожье» продолжаются в плановом порядке, корабль прошел первый этап ходовых испытаний в надводном положении, совершил пробное погружение. Лодка успешно будет принята в боевой состав к концу этого года», - сказал Ю.Ильин.

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Как сообщал УНИАН, в период с 18 по 20 июля текущего года проходил очередной этап ходовых испытаний подлодки «Запорожье», во время которого украинские подводники успешно осуществили пробное погружение подводной лодки.

Впервые на ходовые испытания в надводном положении после 18-летней стоянки в базе подводная лодка «Запорожье» выходила 25 апреля текущего года, испытания прошли успешно.