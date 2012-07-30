РФ предлагает Украине расширить секторальное сотрудничество - источник

Последние предложения РФ по сотрудничеству Украины с Таможенным Союзом заключаются в расширении секторального сотрудничества в ряде отраслей.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Он отметил, что о присоединении Украины к Таможенному Союзу в предложениях речь не идет.

«Речь идет о расширении секторального сотрудничества в авиастроении, судостроении и космосе. О присоединении речь не идет», - сказал собеседник агентства.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию «Завтра» заявил, что Украина хочет работать с Таможенным союзом и внимательно изучает последние предложения России по этому вопросу.

При этом он отметил, что, к сожалению, предложенный Украиной вариант сотрудничества с ТС по формуле «3+1» Россия не приемлет.