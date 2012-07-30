"Метинвест" выкупил контрольный пакет акций "Запорожстали"

Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", выкупила у бизнес-группы "Индустриал" контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

Как сообщила пресс-служба компании, Metinvest B.V. объявила о реализации опциона на выкуп 50% в горно-металлургическом бизнесе группы "Индустриал", в результате чего компания вместе с группой инвесторов консолидировала более 50% акций ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".

Как сообщается в пресс-релизе группы в понедельник, в результате двух этапов сделки "Метинвест" вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината "Запорожсталь" (в том числе у "Метинвеста" - 49,032%, группа инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе "Индустриал" акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

«Приобретение горно-металлургических активов Группы «Индустриал» произведено в рамках реализации нашей долгосрочной стратегии развития, предусматривающей создание на базе «Метинвеста» современной вертикально-интегрированной компании мирового класса с сильными позициями в каждом из звеньев производственной цепочки. Одно из ключевых направлений этой стратегии – наращивание объемов производства высококачественного металлопроката в Украине и увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью», – цитирует пресс-служба слова генерального директора «Метинвеста» Игоря Сырого.

По предоставленной информации, опцион на приобретение оставшихся 50% горно-металлургического бизнеса Группы «Индустриал» был предоставлен «Метинвесту» в июле 2011 года в рамках первого этапа сделки между «Метинвестом» и Группой «Индустриал». По итогам обоих этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (в т.ч. «Метинвест» – 49,0032%, группа инвесторов – 1%), а также акций, ранее принадлежавших Группе «Индустриал» в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

В будущем «Метинвест» планирует завершить консолидацию контрольного пакета. Все необходимые разрешения на консолидацию контрольного пакета акций комбината «Запорожсталь» были получены «Метинвестом» в антимонопольных органах Украины и других стран.

В ближайшее время «Метинвест» намерен завершить детальный анализ ситуации на комбинате «Запорожсталь» с целью разработки комплекса мер по повышению конкурентоспособности предприятия.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В июле 2011 г. совладельцем комбината «Запорожсталь стала Группа «Метинвест» (более 50% акций предприятия).

«Запорожсталь» 2011 г. завершила с чистым убытком 124,084 млн грн, тогда как за 2010 г. предприятие получило прибыль в размере 241,166 млн грн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).